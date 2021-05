Ophef om bizarre ‘stuntprijs’ Ryanair-vlucht van Eindhoven naar Londen

Geld toe beloven om in een vliegtuig te stappen. Via Vliegtickets.nl werden deze week zeker twee Ryanair-vluchten van Eindhoven naar Londen voor min 0,74 euro (exclusief boekingskosten) aangeboden. Een volstrekt verkeerd signaal, vindt reisbrancheorganisatie ANVR. ,,Vooral voor iedereen die voor duurzame luchtvaart staat”, zegt directeur Frank Oostdam tegen deze nieuwssite. Vliegtickets.nl benadrukt dat er sprake was van een ‘technische storing’ en dat te allen tijde boekingskosten in rekening worden gebracht. ,,Dat voorkomt in veel gevallen een negatieve prijs.”

Het was de Nederlandse luchtvaartjournalist Ties Joosten die de opmerkelijke vaststelling deed en op Twitter deelde. ,,Dit is wat mij betreft een teken aan de wand dat die markt zo rot is als een mispel”, vertelde hij bij het AVROTROS-programma Blok&Toine. ,,Dit kan gewoon niet. Iedereen weet dat we met een klimaatprobleem te maken hebben, iedereen weet dat vliegen daar een gigantische bijdrage aan levert. Dat is volstrekt onverenigbaar met dit soort ticketprijzen.”

Reisbrancheorganisatie ANVR spreekt de hoop uit dat het bij een eenmalige actie blijft. ,,Geld beloven om in het vliegtuig te stappen, dat is echt niet de richting die we op moeten”, verzucht directeur Frank Oostdam. ,,Het lijkt aantrekkelijk, zulke acties, maar op de lange termijn kan dit echt desastreus uitpakken. We zijn nu juist bezig om de luchtvaart duurzamer te maken. Dat wordt hiermee echt teniet gedaan. Deze prijzen zijn slecht voor de luchtvaart en slecht voor het imago en de geloofwaardigheid van de reisbranche.”

Ryanair

Prijsvechter Ryanair benadrukt dat het de tickets niet op eigen initiatief heeft aangeboden. ,,We zullen nooit een negatieve prijs aanbieden”, zegt woordvoerder Julian Tranchant. ,,We moedigen reizigers aan om op de officiële website tickets te kopen om problemen te voorkomen en om de beste klantenservice te garanderen.” Immers: wie via een externe partij tickets probeert te kopen, moet daar doorgaans hogere boekingskosten voor betalen. Zo ook bij Vliegtickets.nl: wie via dit platform een reisje wil boeken, moet aan het einde van het aanschafproces nog de verplichte boekingskosten van 29,90 euro betalen. Met andere woorden: dat je geld toe krijgt, is in geen enkel scenario denkbaar.

D66 en ChristenUnie pleiten al langer voor een minimumprijs voor vliegtickets, die volgens de regeringspartijen niet goedkoper dan 35 euro mogen zijn. Tweede Kamerlid Kiki Hagen, die de luchtvaart als portefeuille heeft, reageert dan ook verbaasd op deze aanbieding. ,,Dit is wel gek. Vliegen moet een eerlijke prijs hebben. Voor een busrit of treinreis krijg je tenslotte ook geen geld toe”, stelt ze. Met de vliegtaks is volgens Hagen een begin gemaakt om ‘de prijs van vliegen eerlijker te maken’.

Geen zoden aan de dijk

Maar die vliegtaks zet helemaal ‘geen zoden aan de dijk’, zegt Greenpeace. ,,Voor de aanbieder van vliegreizen is het geen verplichting om die belasting door te rekenen aan de klant. Daarom blijft de prijs zo laag”, legt een woordvoerder uit. Een belasting op kerosine zou volgens Greenpeace pas écht een wereld van verschil maken. ,,De reissector is zo vreselijk uit zijn voegen gegroeid. Een zorgelijke ontwikkeling, want op korte termijn is er geen echte oplossing om de luchtvaart duurzamer te maken. Zeker niet als de alternatieve opties duurder blijven.”



Volgens een woordvoerder van Vliegtickets was deze week sprake van een technische storing. ,,De technische fout die moet voorkomen dat er negatieve prijzen worden getoond werkte niet naar behoren. We passen de prijzen handmatig aan”, legt een woordvoerder uit. Op sociale media circuleren echter foto’s van klanten die weken geleden al tegen dezelfde ‘problemen’ aanliepen. De woordvoerder kan daar geen duidelijkheid over geven.

Quote Voor de aanbieder van vliegrei­zen is het geen verplich­ting om die belasting door te rekenen aan de klant. Daarom blijft de prijs zo laag Woordvoerder Greenpeace. De verplichte boekingskosten van 29,90 euro gelden volgens Vliegtickets.nl per boeking en niet per ticket. ,,Alle onvermijdbare kosten worden automatisch in de ticketprijs verrekend, volgens de richtlijnen van de ACM.”

Oorspronkelijke prijzen

De prijs van een enkele Ryanair-vlucht naar Londen staat bij de luchtvaartmaatschappij op 7,99 euro. ,,Winst maken doen ze door gebruik te maken van zwaktes in ons brein”, legt luchtvaartjournalist Joosten uit. ,,We vallen voor dat spotgoedkope ticket, in dit geval zelfs met een paar cent toe. Maar in het vliegtuig word je doodgegooid met dure blikjes cola en parfum. En je moet bijbetalen voor van alles, overal verzinnen ze een toeslag voor. Tegen de tijd dat je in Londen bent heb je meer uitgegeven dan die 74 cent die je toekrijgt.”

