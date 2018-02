Oplichters slaan toe met nep-betaalapp

De politie start een onderzoek en al snel blijkt dat de verkoper van de camera is opgelicht. Die dacht een keurige deal te hebben. De kopers hadden het geld voor de camera nota bene ter plekke via de betaalapp van de ING Bank overgemaakt. Maar die was nep; het geld komt nooit aan.



Deze nieuwe vorm van oplichting is bezig aan een snelle opmars. Sinds een jaar regent het aangiftes bij de politie. ,,We krijgen regelmatig meldingen van mensen die op deze manier zijn opgelicht", zegt woordvoerder Jan Thijs van Hemmen van de politie Oost-Nederland. ,,We zien het afgelopen jaar een duidelijke trend. Daarbij gaat het om nep-betaalapps van verschillende banken, zoals ING Bank en ABN Amro. Vorig jaar werd een vrouw in Zwolle opgelicht met een betaalapp van ASN Bank die niet echt bleek.''



Exacte cijfers voor Oost-Nederland kan de politie niet geven omdat oplichting met nagemaakte betaalapps niet apart wordt geregistreerd. Landelijk ging het vorig jaar om honderden gedupeerden. De Nationale Politie meldde in september 2017 dat er in acht maanden tijd al 275 aangiften waren gedaan waarbij de schade hoger was dan 500 euro. ,,Wij adviseren ieder slachtoffer om hoe dan ook aangifte bij de politie te doen'', aldus Van Hemmen.