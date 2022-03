Opnieuw staking voor meer loon bij drankwinkels Gall & Gall: ‘Dit keer gaat het echt pijn doen’

Veel winkels van slijtersketen Gall & Gall gaan vandaag vier uur later open of vier uur eerder dicht. Dat meldt vakbond FNV. Het is de tweede staking in een week tijd waarmee de winkeliers hun eis voor meer loon kracht bij zetten.

Om de inzet van stakingsbrekers te voorkomen, gaan sommige winkels later open en sluiten andere juist eerder. Hoeveel drankwinkels meedoen, is nog onduidelijk maar de actiebereidheid groeit volgens de vakbond. ,,Steeds meer mensen uit steeds meer winkels doen mee en we hebben nu ook de eerste stakers bij de distributiecentra. Die zijn solidair met hun collega’s in de winkels’’, zegt bestuurder Jethro Warbroek van FNV Handel.

Vorige week vrijdag bleven ruim 80 winkels van de slijtersketen twee uur langer dicht dan normaal. In plaats van hun deuren om 09.00 uur of 10.00 uur te openen, deden de winkeliers dat pas om 11.00 of 12.00 uur. De FNV-bestuurder noemde de staking vrij bijzonder. ,,Ik kan me niet herinneren dat ooit eerder in Nederland zo’n tachtig winkels tegelijk dicht bleven.’’

De economische schade van het twee uur later openen van de winkels was volgens Warbroek minimaal. Vandaag is dat anders. ,,Dit keer gaat het echt pijn doen bij Gall & Gall’’, zegt hij. ,,Onze actie van vorige week was nog een waarschuwing, nu zullen we het bedrijf financieel harder raken. En dat mag ook. Dat krijg je ervan als je je werknemers zo weinig waardering geeft.’’

De vakbond wil een cao van een jaar (vanaf 1 januari 2022) met 5 procent loon erbij. Ook moeten de salarissen vanaf 1 oktober meegroeien met de inflatie. Verder eist de bond dat iedereen een coronabonus krijgt van 500 euro netto en dat de zaterdagtoeslag blijft bestaan.

Coronapandemie

Gall & Gall houdt het bij het loonbod van 3,25 procent voor dit jaar. Daarnaast wil het toeslagen afschaffen, behalve die voor het werken op zondag. Warbroek: ,,Het slijtersbedrijf vindt dat ze een schappelijk loonbod heeft gedaan maar wij vinden dat eindbod te laag. Tijdens de coronapandemie zijn er miljoenen verdiend over de rug van deze winkeliers. Nu is het tijd voor een inflatiecorrectie aan de kant van de werkgever. De toeslag voor werken op zondag is weliswaar veiliggesteld maar de zaterdagtoeslag is ook belangrijk voor veel winkeliers, die maar vijf procent boven het minimumloon verdienen.’’

De vakbond en winkeliers staan volgens hem open voor een gesprek. Komt er niets van de kant van het slijtersbedrijf dan volgen nieuwe acties. ,,We schalen de komende weken langzaam op’’, aldus de FNV-bestuurder.

Gall & Gall is een dochteronderneming van Ahold Delhaize. Er werken zo’n 1800 mensen in circa 500 winkels, waarvan 300 eigen winkels en de rest franchise. Winkeliers uit laatstgenoemde categorie vallen niet onder de cao en nemen niet deel aan de actie.

Onrustig

Volgens de vakbond wordt het steeds onrustiger in de winkelstraat. Op meer plekken komen mensen in winkels en distributiecentra in actie. Zij willen meer loon, zodat zij in ieder geval kunnen rondkomen. In een enquête van de FNV onder bijna duizend medewerkers zeggen drie op de tien medewerkers dat ze daarvoor nu te weinig verdienen.

Zo maken winkelmanagers van Primark zich zorgen over hun toekomst. Het bedrijf heeft aangekondigd 240 banen te schrappen in met name het management, daar komen wel weer tweehonderd banen voor terug. Eerder dreigden acties bij distributiecentra van Holland & Barrett. Die zijn van de baan: medewerkers zijn akkoord met een loonsverhoging van 3,5 procent. Bij het distributiecentrum van H&M volgen mogelijk nog wel acties.