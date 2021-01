Oud-voorman VNO-NCW Hans de Boer (66) overleden

De besturen en de medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geschokt en vol verdriet, melden zij op de website over zijn plotselinge overlijden, slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW.

Cees Oudshoorn, algemeen-directeur VNO-NCW: ,,Het plotselinge overlijden van Hans is een diepe schok voor de organisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen.‘’

De Boer was van 1997 tot 2003 voorzitter van MKB-Nederland. ‘De ridder van het kleinkapitaal’, zoals hij zelf vaak grapte. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ,,Hans was een fantastische collega, maar zeker ook mentor, en met hem wist je altijd precies waar je aan toe was. Met bevlogenheid heeft hij zich vele jaren ingezet voor ondernemers, groot en klein. Eerst als één van mijn voorgangers bij MKB-Nederland, later bij VNO-NCW. Wij gaan hem enorm missen en onze gedachten zijn bij zijn gezin en andere dierbaren.’

De Boer was ruim zes jaar de voorman van VNO-NCW toen hij op 21 september afscheid nam . Als voorzitter van VNO-NCW maakte hij veel verandering mee. Alleen al in zijn laatste jaar als voorzitter kwamen er onder meer een pensioenakkoord, een akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.