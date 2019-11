Ouderen zijn helemaal geen woedende, ontevreden menigte

Er is ontzettend veel veranderd in het leven van 55-plussers: ze moeten langer doorwerken en zijn dan minder zeker van wat ze krijgen. Was er vroeger een vut, een prepensioen en een gegarandeerd pensioeninkomen, nu moeten ze het doen met een steeds verder naar achteren schuivende AOW en een aanvullend pensioen dat zo hoog is als het verwachte rendement én waardoor er genoeg overblijft voor de volgende generaties. In de praktijk lezen we over (dreigende) kortingen en niet-indexering, waardoor de koopkracht van gepensioneerden daalt, terwijl die van werkenden groeit.