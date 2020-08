Over en uit voor Zwarte Piet bij grote webshops, Amazon sluit zich in de rij aan

Zwarte Piet lijkt geen rol van betekenis meer te spelen bij de grote webwinkels in Nederland. Na Bol.com en Coolblue gaat ook Amazon de term ‘Zwarte Piet’ niet langer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. Dat bevestigt een woordvoerder van Amazon tegenover deze site. Nu de Amerikaanse webwinkelreus zich terugtrekt lijken klanten enkel nog maar bij carnavalswinkels en kleinere retailers terecht te kunnen.

Langzaam maar zeker lijken de grote webshops samen één vuist te maken in het nog altijd volhardende debat over de toekomst van Zwarte Piet. Zo maakte Bol.com, nog altijd de grootste webwinkel van de Benelux, vorige week bekend dat het bedrijf niet langer geassocieerd wil worden met de omstreden figuur. ,,In onze ogen legt Zwarte Piet de nadruk op huidskleur en etniciteit. Het is een gevoelig onderwerp en we willen daarom geen artikelen aanbieden die mensen mogelijk kunnen kwetsen”, legde een woordvoerder uit.

Richtlijnen

Amazon, dat sinds maart dit jaar in Nederland actief is en in april een bereik van 4,3 miljoen had, geeft zelf geen expliciete reden voor het verwijderen van de producten. Een woordvoerder verwijst naar de verkooprichtlijnen waar de externe verkopers zich aan moeten houden. In die voorwaarden staat dat het aanzetten tot haat, geweld, raciale, seksuele of religieuze onverdraagzaamheid verboden is. ,,Tegen verkopers die dat niet doen worden maatregelen genomen, waarbij je kunt denken aan een eventuele blokkade van hun account. De betreffende producten hebben we verwijderd”, aldus woordvoerder Nick Caplin.

Dat moet bijna wel recent zijn gebeurd, want afgelopen weekend stond Amazon nog vol met Zwarte Piet-spullen, meldt reclamevakblad Adformatie. Zo verkocht de webwinkel onder meer een deurmat met daarop een enorme, boos kijkende Zwarte Piet, omringd door angstige kinderen. ‘Grappig en mooi tapijt, zeer stijlvol en trekt de aandacht’, stelde de verkoper in de beschrijving. Inmiddels is dit product verwijderd.

Boycot

De beslissing om Zwarte Piet na jaren van intense debatten en harde confrontaties toch uit het assortiment te halen, roept op sociale media veel weerstand op. Voorstanders van Zwarte Piet voelen zich bekocht en roepen op tot een boycot van de winkels die eraan meedoen. ,,Laat Amazon ook stikken in hun gedeug en koop lokaal”, twittert Alexander van Hattem, PVV-fractievoorzitter van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Zijn collega en Tweede Kamerlid Lilian Helder stelde zelfs schriftelijke vragen over het onderwerp.

Nu ook Amazon Zwarte Piet uit het assortiment weert, is het de vraag waar voorstanders van de figuur dit najaar terecht kunnen. Ook bij Coolblue en Wehkamp, twee andere grote spelers in de Nederlandse webshopwereld zijn al langere tijd dergelijke producten niet meer verkrijgbaar, behalve als het gaat om boeken, muziek, video’s en dvd’s, om zo censuur te vermijden.

De webcare van Coolblue schaarde zich vorige week vierkant achter het besluit van Bol.com. ,,Leuk dat je bij ons besteld hebt’, schreef een medewerker van Coolblue aan een Bol.com-klant die vanwege het verbod op Zwarte Piet naar Coolblue was overgestapt. ,,We willen er wel even bij zeggen dat we het meer dan eens zijn met onze concullega’s.”

Coronacrisis goed voor verkopen Amazon Amazon heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. Er was sprake van een soort online stormloop omdat consumenten massaal probeerden om fysieke winkels te mijden. Dat leverde het Amerikaanse concern tientallen miljarden dollars extra omzet op. De kwartaalomzet steeg met 40 procent vergeleken met een jaar eerder tot bijna 89 miljard dollar. Amazon verdubbelde daarnaast zijn nettowinst op 5,2 miljard dollar. Ook voor een groot en snelgroeiend bedrijf als Amazon zijn dit opmerkelijke cijfers. Topman Jeff Bezos spreekt van “opnieuw een hoogst ongebruikelijk kwartaal”. Hij benadrukt dat Amazon ook meer dan 4 miljard dollar aan extra kosten heeft gemaakt om zijn werknemers te beschermen tegen het virus. Sinds maart heeft de onderneming al meer dan 175.000 nieuwe banen gecreëerd om de distributie van alle pakketjes in goede banen te leiden. Het gaat veelal om tijdelijke banen, maar Bezos geeft aan dat Amazon eraan werkt om 125.000 van die nieuwe medewerkers in vaste posities te behouden. De resultaten van Amazon zijn veel beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Amazon is ook met sterke verwachtingen gekomen voor het lopende kwartaal. Daarin denkt het bedrijf op 87 miljard tot 93 miljard dollar omzet uit te komen, aanzienlijk meer dan de marktvorsers voor mogelijk hielden.

