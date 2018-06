Overal in Nederland verdwijnen pinautomaten...behalve op de Wallen

Het is een opmerkelijk fenomeen: op steeds meer plekken in de Amsterdamse rosse buurt duiken de geel-blauwe pinautomaten van het Amerikaanse bedrijf Euronet Worldwide op, schrijft het Financieele Dagblad. Uitbaters van hoofdstedelijke toeristenwinkels spreken van een agressieve opmars.



Dat pinautomaten op de Wallen populair zijn, is uiteraard niet vreemd. Toeristen die dames van lichte zeden of een show bezoeken, willen dat doorgaans niet op hun bankafschrift zien. Vaak kan er op zulke locaties niet eens per pin worden afgerekend.



Daar komt bij dat in de meeste landen contant geld een beduidend grotere rol speelt dan in Nederland, waar cash rap uit het straatbeeld verdwijnt.



Er staan inmiddels zeker 150 geldautomaten in Amsterdamse toeristenshops, citeert de krant Mourad Ben Abdallah, eigenaar van de Tobacco & Giftshop. Het bedrijf biedt ondernemers vijfhonderd tot duizend euro commissie per maand voor de plaatsing van een automaat.