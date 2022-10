Overname Aegon door ASR gaat ten koste van personeel, ‘complete verrassing’ voor vakbonden

De verzekeraar uit Utrecht groeit in één klap met 40 procent en is dan de op een na grootste van Nederland, schreef het FD vanmorgen. Alleen NN is groter. De gezamenlijke waarde van Aegon en ASR is zo'n 10 miljard euro.

Ten koste van banen

Er werken bij de twee bedrijven samen 6700 medewerkers, waarvan 2900 bij Aegon en 3800 bij ASR. ‘De verwachting is dat het combineren van de twee bedrijven zal leiden tot substantiële kosten- en diversificatievoordelen’, schrijft Aegon in een persbericht. Hoeveel mensen hun baan kwijtraken is nog niet bekendgemaakt. De samenvoeging gaat drie jaar duren en in die tijd hopen de verzekeraars naar eigen zeggen zo veel mogelijk mensen een andere baan te kunnen aanbieden, binnen of buiten het bedrijf.

Dat komt voor CNV Vakmensen als een ‘complete verrassing'. De vakbond wil snel in overleg met beide bedrijven over de gevolgen hiervan voor de werknemers. ,,Gisteren was er nog een cao-overleg bij ASR, toen hebben we er niks over gehoord. Dus we zijn echt verrast door dit nieuws”, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV.

ASR verwacht met de overname jaarlijks 185 miljoen euro aan kosten te besparen. ,,We willen natuurlijk graag weten op welke manier dat gaat gebeuren. Als het ook ten koste gaat van banen, wat waarschijnlijk is, dan willen we dat werknemers begeleiding krijgen naar ander werk”, aldus Wiersinga.

Naam verandert in ASR

In Nederland verkocht Aegon vooral schade-, levens- en zorgverzekeringen en had met dochterbedrijven ook een bank en hypotheekverstrekkers. De leidende naam voor nieuwe verzekeringen wordt ASR. De dochterondernemingen als Knab en TKP houden wel hun naam.

De focus van het moederbedrijf van Aegon gaat richting het buitenland. Het heeft grote merken in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een deel van het geld van de overname van ASR wordt daar geïnvesteerd. Ook gaat een groot deel naar de aandeelhouders en wordt voor 700 miljoen aan schuld afgelost.

‘De aankondiging van vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze onderneming en voor onze langetermijnambitie om leidende posities op te bouwen in onze gekozen markten’, zegt topman Lard Friese van Aegon.

Nederlandse bedrijven

Aegon is van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar verdwijnt door de overname van ASR nagenoeg uit ons land. Wel blijft het bedrijf in het hoofdkantoor in Den Haag en de verzekeraar verdwijnt niet van de Amsterdamse beurs. Het hoofdgebouw van de overgenomen Nederlandse tak komt onder het dak van ASR in Utrecht.

ASR werd in 2000 opgericht na een fusie tussen onder meer Fortis, De Amersfoortse en Stad Rotterdam Verzekeringen. In de kredietcrisis, in 2008, werd het bedrijf genationaliseerd omdat Fortis in grote financiële problemen kwam. Sinds 2016 is het weer een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.

Het hoofdkantoor van ASR in Utrecht.

