Pakketbezorgers: Bestel je sinterklaascadeaus op tijd, acties zijn in aantocht

Wacht maar af, is de boodschap voor wie denkt dat het wel zal loslopen met die acties. ,,Dit is heel serieus”, zegt Willem Snel van de branchekoepel BVPD. De voorzitter spreekt namens ongeveer 150 bezorgbedrijven met 2500 werknemers.

,,Met Sinterklaas gaan we actievoeren, dat staat vast.” Hoe die acties er precies uit gaan zien, wordt begin volgende week duidelijk. Dan neemt het actiecomité van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie een definitief besluit. Een van de opties is om met Sinterklaas bewust te laat te bezorgen, onder het mom van stiptheidsacties. Snel: ,, Mijn advies aan consumenten is: ga op tijd bestellen voor sinterklaascadeaus. We kunnen niet garanderen dat de cadeaus op tijd aankomen.”

Liever had de voorzitter van de belangenclub het anders gehad (‘we hebben als ondernemers nog nooit actie gevoerd’), maar voor hem en veel andere bezorgondernemers is de maat vol. Ze zijn al sinds maart in onderhandeling met PostNL over hogere bezorgtarieven. Afgelopen vrijdag liepen die onderhandelingen stuk: de achterban van Snel vond het eindbod van PostNL te mager.

Stijgende kosten

Hoe groot het verschil is tussen het bod van PostNL en de eisen van de pakketbezorgers, wil Snel niet zeggen. ,,Ik kan alleen zeggen dat het te ver uit elkaar ligt.” Hoewel de markt voor pakketbezorging de afgelopen jaren snel is gegroeid, hebben de ondernemers er naar eigen zeggen te weinig van gemerkt. Mede door stijgende kosten, onder andere door hogere cao-lonen, dieselprijzen en hogere premies van autoverzekeringen, blijft er weinig over.

,,Een deel van de bezorgbedrijven staat het water tot aan de lippen”, aldus de voorzitter van BVPD. ,,Bij PostNL zeggen ze: samen profiteren, samen groeien. Maar in de praktijk is er maar één die profiteert van de snelgroeiende markt van pakketbezorging en dat zijn wij niet.”

Concurrerende tarieven

PostNL wuift de klachten van de pakketbezorgers weg. Volgens het postbedrijf zijn de bezorgtarieven de afgelopen twee jaar met 14 procent gestegen. In juli is het tariefmodel voor het laatst aangepast en dat gebeurt opnieuw per 2019, geheel in lijn met de cao. ,,We hanteren concurrerende tarieven”, aldus de zegsvrouw. Wat die concurrerende tarieven dan precies zijn, wil zij niet kwijt.