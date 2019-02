Papieren acceptgiro sterft uit, iDEAL groeit explosief

Betaalden Nederlanders in topjaar 1995 liefst 300 miljoen maal per acceptgiro en nog steeds 171 miljoen keer in 2008, afgelopen jaar was dat nog slechts 11 miljoen, aldus Currence. Dat zijn er 3,5 miljoen minder dan in 2017. Negen op de tien papieren acceptgiro's belanden in de prullenbak: ontvangers tikken de gegevens over in hun online bankieren. Ter vervanging van de acceptgiro sturen bedrijven en organisaties klanten steeds vaker een zogenaamde betaalinstructie . Dat is een door de banken en Betaalvereniging Nederland ontwikkeld alternatief, waarin duidelijk het gefactureerde bedrag staat vermeld, met rekeningnummer en andere relevante gegevens. Voordeel is dat het gebruik bedrijven en organisaties niets kost, dit in tegenstelling tot de oude acceptgiro. De daling ten spijt trekt Currence nog steeds niet definitief de stekker uit de acceptgiro. De einddatum van 1 januari 2019 werd twee jaar geleden teruggedraaid, nadat bleek dat met name goede doelen er aan hechten, net als een kleine groep Nederlanders.

Half miljard iDEAl-betalingen

Ondertussen blijft het gebruik van betaalsysteem iDEAL groeien. In 2018 werden er voor het eerst meer dan een half miljard iDEAL-betalingen in één kalenderjaar gedaan. Die 524 miljoen betalingen zijn er 39 procent meer dan in 2017. Sinds de start in 2005 zijn er nu ruim 2 miljard betalingen met iDEAL verricht.



Met iDEAL wordt ook steeds vaker mobiel betaald. Al bijna 70 procent van de betalingen verliep eind vorig jaar met de mobiel of tablet. Dat was slechts 54,8 procent eind 2017. Wat ook terug te zien is in de cijfers is de populariteit van apps als Tikkie. In december was één op de zes iDEAL-betalingen (17.5 procent) er één tussen individuen.



In de lift zitten verder digitaal incassomachtigen en de dienst iDIN. Met het in 2017 geïntroduceerde iDIN kunnen consumenten via hun bank veilig inloggen bij andere organisaties, zonder steeds een nieuw wachtwoord te hoeven verzinnen. Afgelopen december werden zo 322.000 iDIN-transacties gedaan bij 100 organisatie en bedrijven, waaronder Aegon, ASR en het Bureau Kredietregistratie.



In 2018 werden er verder een kleine 500.000 digitale incassomachtigingen gegeven, 73 procent meer dan het jaar ervoor.