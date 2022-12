Patatoorlog beslecht in voordeel van Nederland: Colombia mag onze friet niet weren

Nederland in patatoor­log met Colombia: ‘Wij gaan ook geen koffie verbouwen’

Colombia is vastbesloten om Nederlandse diepvriesfrites te weren en gaat daarom in hoger beroep tegen een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is het volgende hoofdstuk in een langslepende patatoorlog tussen Colombia en de Nederlandse frietmakers.

11 oktober