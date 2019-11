Pensioenakkoord kan leiden tot hausse aan ww-uitkeringen

Momenteel buigt de ‘polder’ zich over de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord dat afgelopen zomer werd gesloten. Een van de voorstellen waar de partijen het hoofd over breken, betreft een vertrekregeling voor oudere werknemers die nog een paar jaar te gaan hebben voordat ze met pensioen kunnen.

PensioenPerspectief, een adviesbureau voor pensioenaangelegenheden, denkt dat de beoogde vertrekregeling tot een flinke groei van het aantal ww-uitkeringen kan gaan leiden. De regeling stelt bijna-pensionado's in staat om er eerder de brui aan te geven - en dan gaan ze er financieel ook nog op vooruit.

Aantrekkelijk

Het nieuwe pensioenakkoord bevat een passage die het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijk maakt een vertrekregeling aan te bieden aan deze groep ouderen. Die regeling garandeert een uitkering tot het bereiken van de AOW-leeftijd en duurt maximaal drie jaar. Tot 19.000 euro bruto per jaar is de uitkering vrijgesteld van een heffing van 52 procent. ,,Dit is te vergelijken met de oude vut-regeling’’, zegt Marin van Esterik van PensioenPerspectief.

De regeling kan voor werknemers heel lucratief zijn. ,,Door de combinatie van de vertrekregeling met de ww-uitkering kan het inkomen hoger worden dan het huidige salaris’’, aldus Van Esterik. ,,Tot een inkomen van ongeveer 56.000 euro is er een financieel voordeel.’’

Dat voordeel blijft wel beperkt tot twee jaar, want zo lang is de maximale duur van een ww-uitkering. Het derde jaar heeft de werkloze oudere dus alleen het geld uit de vertrekregeling tot zijn beschikking. Toch verwacht Van Esterik dat er duizenden extra ww-uitkeringen zullen worden aangevraagd.

Ook voor werkgevers kan de regeling aantrekkelijk zijn. ,,Oudere werknemers zijn vaker ziek. Met de vertrekregeling besparen werkgevers op ziektekosten en kosten voor de wia, de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met name oudere werknemers met zware beroepen kunnen hiervan gebruik maken.’’

Vele duizenden extra ww-uitkeringen

Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2021, het jaar dat de vertrekregeling zou moeten ingaan, 329.000 oudere werknemers hier potentieel voor in aanmerking komen. ,,De jaren daarna gaat het om 100.000 oudere werknemers per jaar. Wij verwachten vele duizenden extra ww-uitkeringen’’, aldus Van Esterik.