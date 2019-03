Pensioenfonds ABP waarschuwt: pensioenen blijven nog jaren bevroren

,,Een paar weken geleden stuurden we onze nieuwsbrief naar de leden. Daarin kunnen gepensioneerden een vraag stellen aan het bestuur. We kregen ruim duizend reacties met de vraag ‘wanneer worden onze pensioenen weer geïndexeerd’.’’

Corien Wortmann, de voorzitter van pensioenfonds ABP, wil met dit voorbeeld maar aangeven hoe groot het belang is van een nieuw pensioenakkoord. Vorig jaar november klapten de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. ,,Er lag een bijna-akkoord, over veel zaken waren ze het wel eens’’, zegt de ABP-topvrouw. ,,Met de voorstellen in het bijna-akkoord kunnen we de pensioenen verhogen als het economisch goed gaat. Het is niet langer uit te leggen dat iedereen er in deze tijd op vooruitgaat, behalve de gepensioneerden.’’

Boodschap

Toch is dat de boodschap die steeds meer pensioenbestuurders moeten uitleggen. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel liggen namelijk stil. De bonden eisen vergaande aanpassingen, het kabinet wil ze daarin maar gedeeltelijk tegemoetkomen. Die impasse dreigt nu miljoenen gepensioneerden te duperen, waarschuwt Wortmann.

,,Iedereen, werkgevers, politiek en vakbonden, moet een stap zetten. Vroegpensioen, een lagere AOW-leeftijd en een goed pensioen voor zzp’ers zijn natuurlijk heel belangrijke zaken. Maar het bijna akkoord dat er vorig jaar lag, kan niet langer wachten’’, is haar stellige overtuiging. En daar voegt ze aan toe: ,,Partijen waren het bijna eens over een nieuw pensioen, waarbij er eerder verhoogd kan worden als het goed gaat. Dat betekent ook eerder korten als het minder goed gaat, dat moeten we er eerlijk bij vertellen. Het pensioen wordt onzekerder. De enige zekerheid die we nu hebben, is dat de pensioenen al tien jaar niet verhoogd zijn, en dat zal de komende jaren niet veranderen. Een akkoord verbetert de kans op een verhoging van de pensioenen van onze deelnemers.’’

Korting

Onderwijl begint de tijd te dringen om tot een oplossing te komen. Volgend jaar dreigen de pensioenen en aanspraken van miljoenen mensen bij pensioenfondsen PMT en PME al te worden verlaagd. Wortmann zegt hierover: ,,Het gaat om de belangen van miljoenen deelnemers. Ik merk dat iedereen de verantwoordelijkheid voelt voor het oplossen van het probleem. Maar dan moeten ieder ook een stap durven zetten. Het akkoord is goed om het vertrouwen in het pensioenstelsel te herstellen. Ook daarom is het cruciaal dat er een overeenkomst komt.’’

Ze wijst er nog maar eens op dat de onderhandelaars het over heel veel zaken eens waren. Behalve het nieuwe pensioen was er ook overeenstemming over afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie. Daarbij spaart een jongere deels voor het pensioen van de oudere deelnemer. Als de doorsneepremie wordt afgeschaft, krijgen de jongeren meer pensioen voor hun premie, maar ouderen minder. Die ouderen steunden, toen zij jong waren, zelf wel de ouderen van toen. Om dat verlies goed te maken, is 60 miljard euro nodig, heeft het Centraal Plan Bureau berekend.

De bonden willen eerst geregeld hebben wie voor die kosten opdraait, voor er een pensioenakkoord komt. Wortmann denkt dat het probleem oplosbaar is als de fondsen voldoende speelruimte krijgen. meevalt. ,,Het gaat bij de afschaffing van de doorsneepremie vooral om een verdelingsvraagstuk. Er is geen gat van 60 miljard euro. De ene groep deelnemers krijgt 60 miljard euro minder opbouw, de andere groep krijgt 60 miljard euro extra opbouw.’’