Pensioenfonds PMT uit tabak, porno en wapens

Rijkste Belg overleden (92), vermogen geschat op vijf miljard

10:27 De Belgische zakenman Albert Frère is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische industriële holding GBL, waar de man hoofdaandeelhouders was. Albert Pol Oscar Ghislain Frère was de rijkste persoon van België. In 1994 kreeg hij de titel van baron.