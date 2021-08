Personeel Transavia stuurt brandbrief: grote zorgen om reputatie

,,De goede naam van Transavia die zorgvuldig door de jaren heen is opgebouwd, lijkt nu als een kaartenhuis in elkaar te storten’’, valt te lezen in de brief die door vakbond FNV namens de achterban is verstuurd.

Transavia ging in februari dit jaar in zee met Viggo, dat voor de luchtvaartmaatschappij het grondafhandelingswerk doet. Tot dan toe werd dat werk gedaan door moederbedrijf KLM. De nieuwkomer bleek deze zomer niet in staat om de bagage op tijd te laden en lossen. Zo'n tien vluchten vertrokken zonder alle koffers aan boord. Om de vertraging te beperken, schoten zelfs Transavia-piloten te hulp bij het inladen van de bagage.

Viggo is al jaren actief op vliegveld Eindhoven, maar pas sinds kort op Schiphol. Het Transavia-personeel vindt dat het bedrijf te onervaren is om op de complexe luchthaven vluchten te kunnen afhandelen. ,,Het lijkt een geval van goedkoop is duurkoop. Het geld wat nodig is voor herstel van het bedrijf, vliegt er nu immers met bakken uit door omboekingen, vertragingen en annuleringen. Het gaat om denied boarding compensation, maaltijdvergoedingen, hotelovernachtingen en kosten voor het nasturen van bagage die niet op tijd kon worden geladen’’, klinkt het.

Het personeel van Transavia vreest dat het negatief afstraalt op de organisatie en de reputatie daaronder lijdt. Op dit moment zouden goedgeschoolde werknemers bij Transavia vertrekken naar beter betalende werkgevers binnen en buiten de luchtvaart. FNV waarschuwt dat het stevig de cao-onderhandelingen ingaat.

De vakbond wil dat de luchtvaartmaatschappij flink gaat investeren in de salarissen van het eigen grondpersoneel, zoals bij de technische dienst, het controlecentrum en op kantoor. ,,Wij willen voorkomen dat de grondorganisatie van Transavia hetzelfde overkomt als we nu bij Viggo zien.”

Transavia reageert enigszins verrast op de brief. ,,We hebben deze zomer te maken gehad met een vervelende en ongewenste situatie. We hebben toen alle zeilen bijgezet en alles is nu weer op orde’’, laat een woordvoerster weten. Volgens haar blijkt niet uit eigen medewerkersonderzoeken dat er sprake is van een negatieve stemming of dat er sprake is van een uitstroom van het personeel. ,,We hebben wel te maken met krapte maar dat speelt op meer plekken.”

