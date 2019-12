Personeel van distributiecentrum Etos opnieuw in staking

De FNV telde ruim honderd actievoerders. Op donderdag en vrijdag werd ook al gestaakt. Het kort geding waarmee de vakbond dreigde tegen Etos-moeder Ahold Delhaize, wegens het inzetten in het weekend van stakingsbrekers, is van de baan. Het bedrijf heeft beloofd dat niet meer te zullen doen.



Vanuit Beverwijk worden volgens de vakbond meer dan vijfhonderd winkels in Nederland bevoorraad. Dat gebeurt door circa 240 werknemers, deels uitzendkrachten. De FNV eist een structurele loonsverhoging van 5 procent. Cao-onderhandelingen liepen op niets uit.



Door de acties dreigen er lege schappen bij de drogisterijketen in de aanloop naar kerst, aldus de bond. Een woordvoerster van Etos bevestigde eerder dat door de acties leveringen worden geraakt, maar de opmerkingen over lege schappen vond ze overdreven.