Peter W. had bij Improvers een half miljoen verdiend, reed in een dikke auto

Als Peter W. komt aanrijden, doet hij dat in een Porsche. Als hij buiten de deur luncht, eet hij in een sky bar. Strakke pakken, drugs en feesten. Zo leeft de man naar wie zo veel jonge verkopers in het bedrijf Improvers opkeken. In vier jaar verdiende hij vele tonnen.



En W. kent - net als velen in de energieverkoop - die ene term: sauzen.



Zo klinkt het, als het verbruik van stroom een gas stiekem naar beneden wordt geschroefd, waardoor een klant denkt veel voordeliger uit te zijn, maar later moet bijbetalen. Zo wordt het genoemd, als een contract langer duurt dan een klant denkt. Of als de BTW wordt verzwegen bij zakelijke contracten.



Sauzen is, kortom, de manier om een aanbod veel aantrekkelijker te laten lijken dan het in werkelijkheid is. En sommigen, zo stelt een energieverkoper, zijn er grenzeloos in. Een andere bron: ,,Je moet alleen zorgen dat je een beetje binnen de lijntjes kleurt, binnen de toegestane annuleringspercentages blijft.’’