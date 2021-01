Philips-baas: Te lang gewacht, WHO waarschuwde al jaren voor een pandemie

,,Als je een gemiddelde Philipsmanager vorig jaar rond deze tijd had gevraagd of de productie binnen acht weken enorm zou kunnen opschalen, had iedereen je uitgelachen. De les die we na het uitbreken van de coronapandemie hebben geleerd, is dat we - áls we écht willen - ook snel kunnen zijn.” Dat zei Frans van Houten gisteren in een toelichting op de jaarcijfers, die ondanks de coronacrisis beter waren dan de resultaten van 2019.