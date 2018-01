Philips Lighting schrapt 118 banen

De ingreep moet de onderzoeksafdeling efficiënter en meer toegespitst maken. Het bedrijf richt zicht tegenwoordig sterk op het zogeheten Internet of Things en slimme verlichtingssystemen.

De banen die komen te vervallen zijn functies die daar iets minder relevant voor zijn, licht een woordvoerder toe. Hij benadrukt dat in verband met de nieuwe koers vorig jaar ook 80 mensen zijn aangenomen.

Harde klap

Voor de werknemers komt het nieuws als donderslag bij heldere hemel, laat Jorg Saur weten. Hij is bestuurder van VHP2 en behartigt bij Philips de belangen van het hoger personeel.

,,Dat er researchbanen wegvallen bij traditionele verlichting, kun je je voorstellen. Maar dat er ook mensen moeten verdwijnen die zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen, bevreemdt ons. Het gaat om hoogopgeleiden, onder wie veel natuur- en scheikundigen die breed inzetbaar zijn. Wij zullen nauwlettend kijken hoe keuzes gemaakt zijn of worden gemaakt."

FNV Metaal laat in een reactie weten 'geschrokken te zijn van het nieuws. ,,Wat een dramatisch verlies van arbeidsplaatsen in een zeer specialistische beroepsgroep. Het gaat een hele toer worden om deze mensen naar ander werk te begeleiden. Gelukkig is er een behoorlijk sociaal plan tot eind 2018 afgesproken met Philips", zegt bestuurder Ron Peters.