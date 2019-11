Picnic haalt 250 miljoen op en investeert in gerobotiseerd distributiecentrum

Online supermarkt Picnic heeft 250 miljoen euro opgehaald om een gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht te bouwen en de groei te versnellen. De miljoenen zijn afkomstig van vier families die bijna 3 jaar geleden ook al 100 miljoen euro in het bedrijf pompen. ABN Amro verstrekt een lening van 50 miljoen.

Het gaat om de families Fentener van Vlissingen (NPM Capital), Hoyer (Hoyberg), De Rijcke (Kruidvat) en Finci (supermarktketen Boni). ,,We gebruiken hun financiering om de meest duurzame infrastructuur voor het thuisbezorgen van boodschappen uit te bouwen. Het gerobotiseerde centrum is inmiddels gebouwd op bedrijventerrein Lage Weide langs de A2 in Utrecht en heeft een oppervlakte van 42.000 vierkante meter’’, aldus mede-oprichter Frederik Nieuwenhuys.

Het ultramoderne distributiecentrum zal over 2 jaar klaar zijn en het is de bedoeling dat het 150.000 gezinnen per week voorziet van (verse) boodschappen. ,,Verdeeld over drie temperatuurzones is er ruimte voor meer dan 200.000 kratten om producten op te slaan. Door het inzetten van slimme technologie kunnen onze medewerkers efficienter en ergonomischer werken. Het centrum is in zijn soort een van de grootste ter wereld en bevat onder meer honderd volledig geautomatiseerde sorteer-, inpak- en distributiemachines, die speciaal door Picnic zijn ontwikkeld’’, aldus Nieuwenhuys.

Volgens zijn mede-oprichter Michiel Muller is het niet zo dat de nieuwe technologie zorgt voor minder banen. ,,Nee, zeker niet. In ons nieuwe dc hebben we duizend mensen nodig, we groeien hard door. Het werk wordt wel gevarieerder en de mensen moeten minder sjouwen en tillen.’’

De overige 7 distributiecentra van Picnic blijven voorlopig open. ,,We willen in de toekomst nog meer gerobotiseerde centra bouwen, dan zullen we bekijken wat er met onze bestaande gebouwen gebeurt.’’

Volgens Muller wordt 2019 een recordjaar voor Picnic. ,,We hebben nu 300.000 klanten in Nederland en Duitsland. We hebben zo'n 50 procent van de markt voor online boodschappen in handen en de groei is nog lang niet ten einde. We draaien een omzet van ongeveer 300 miljoen.’’ Winst maakt het bedrijf nog niet. Muller: ,,Nee, dat gebeurt voorlopig ook niet. We hebben duidelijk de keus gemaakt om te investeren in groei.’’