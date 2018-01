Piloten Air France dreigen met acties

Kapper ging er in 2017 het minst op vooruit, landbouw het meest

11:33 De cao-lonen zijn in 2017 minder hard gestegen dan in 2016. Gemiddeld gingen de lonen er afgelopen jaar met 1,5 procent op vooruit, terwijl dat een jaar eerder nog 1,8 procent was. Het minst stegen de lonen in de bedrijfstak 'overige dienstverlening', zo blijkt uit cijfers van het CBS.