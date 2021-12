Plus en Coop mogen fuseren, maar dan moeten ze wel 12 winkels afstoten

ACM voorziet in twaalf dorpen onvoldoende concurrentie in de buurt als de twee ketens samengaan. Het gaat om supermarkten in Harmelen, Hollandscheveld, Rolde, Ruurlo, Stolwijk, Terborg, Wehl, Groot Ammers, Wekerom, Ravenstein, Uddel en op Vlieland. Als Plus en Coop deze winkels verkopen blijven er volgens ACM voldoende alternatieven voor consumenten bestaan en mag de fusie doorgaan.

Op landelijk niveau ziet ACM geen concurrentieprobleem ontstaan. Er blijven sterke concurrenten over, waardoor de fusie niet tot hogere prijzen of lagere kwaliteit van dienstverlening leidt. Door de fusie ontstaat het op twee na grootste supermarktbedrijf van Nederland. De naam Coop verdwijnt, alle zeshonderd winkels gaan verder als Plus.

Grotere schaal

Plus en Coop kondigden hun fusie in september aan. De twee bedrijven vinden het belangrijk om op grotere schaal te kunnen werken zodat ze de concurrentie met Albert Heijn en Jumbo beter aankunnen. Schaalgrootte is belangrijk voor supermarktbedrijven, omdat in de strijd om klanten vaak scherp op de prijzen wordt gelet en de marges daardoor klein zijn.

Bij de gecombineerde supermarktketens, die samen een omzet van zo’n 5 miljard euro hebben, werken zo’n 40.000 mensen. Door de fusie gaan ook banen verloren, maar het exacte aantal is nog niet bekend. Het hoofdkantoor van Coop in Velp gaat op termijn sluiten. De hoofdkantoren van de twee bedrijven worden samengevoegd in Utrecht, waar het hoofdkantoor van Plus nu al is gevestigd.

Door de fusie verdwijnt er weer een supermarktformule (Coop). In 2000 telde ons land nog 46 verschillende formules, bijna 22 jaar later zijn het er nog 24. Eerder dit jaar verdween de keten Deen. Dit bedrijf zag het niet zitten om veel geld te investeren in onder meer e-commerce en besloot zijn tachtig winkels te verkopen aan Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt. Door de kleine marges en de hoge investeringskosten in met name online boodschappen, is de kans groot dat er nog meer formules zullen worden opgeslokt door de grote supermarktbedrijven.

Volledig scherm De naam Coop verdwijnt straks als supermarktformule uit ons land. © Rob Engelaar

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: