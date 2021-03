Polderaar Tuur Elzinga wordt de nieuwe FNV-voorzitter

Behalve Elzinga had ook Kitty Jong (56) zich kandidaat gesteld voor de komende termijn. Het contrast tussen de twee kon bijna niet groter. Jong wilde minder compromissen sluiten met kabinet en landelijke werkgeversorganisaties en meer de barricades op, Elzinga vindt samenwerking juist essentieel om de doelen van de FNV te bereiken. ,,We geven niks weg”, zei hij daarover, ,,maar als je het gesprek niet eens aangaat, dan kún je alleen maar verliezen.”



Elzinga won nipt; van de bijna 1 miljoen FNV-leden brachten er de afgelopen weken 120.425 mensen hun stem uit, 52,2 procent stemde op hem. De vakbondsman heeft twee speerpunten: meer vaste banen en een hoger minimumloon. Het minimumloon moet van 10 naar 14 euro per uur. Ook wil hij dat de AOW en andere uitkeringen met 20 procent omhooggaan. ,,Dat is goed voor de mensen aan de onderkant, hun koopkracht stijgt. Het is ook goed voor de lokale economie, want de mensen besteden dat geld in de lokale winkels”, zei hij in een eerder interview.