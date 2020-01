‘Politici die alleen praten over kosten van klimaatmaatregelen vertellen halve verhaal’

Zo verdiende de Nederland­se vastgoed­baas Frank Zweegers miljoenen, met dank aan de Belgische staat

21 januari De Nederlandse vastgoedtycoon Frank Zweegers heeft miljoenen verdiend aan de verkoop van een voormalig Belgisch overheidsgebouw, de Financietoren in Brussel. Het is naar verluidt de grootste vastgoeddeal ooit in België. En daar heeft de Belgische belastingbetaler grif aan meebetaald.