Portugal gezien als coronavrij vakantieland, maar hoe zit dat met andere Europese landen?

Nederlanders trekken de portemonnee in Frankrijk

Het goede nieuws is: de Franse skipistes zijn open. Vorig jaar was alles dicht, dus nu halen ze opgelucht adem in de Alpen. In de skisector werken – in coronaloze tijden – 120.000 mensen. Per jaar wordt er 10 miljard euro omgezet. Maar de blijdschap was van korte duur. Britse toeristen mogen sinds kort Frankrijk niet meer in vanwege omikron. ,,We hebben het hotel gesloten’’, zegt Aube Marullaz van hotel Les Lans, vlakbij de Zwitserse grens.