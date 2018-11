‘Postbedrijf Sandd is wel vaker gevoelige poststukken kwijt’

Apple gaat gebrek aan vrouwen in techsector te lijf

2:54 Technologiereus Apple start met een nieuw opleidingsprogramma dat het gebrek aan vrouwen in leidinggevende en programmeerfuncties in de techindustrie moet aanpakken. In het kader van het initiatief, dat maandag werd bekendgemaakt, zullen vrouwelijke ondernemers en programmeurs een twee weken durende opleiding kunnen volgen in het hoofdkwartier van het bedrijf in Cupertino, Californië.