PostNL mag postzegel flink duurder maken

Nederland­se economie blijft groeien terwijl Duitse economie krimpt

9:55 De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) even hard als in de voorgaande twee kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.