Postzegel wordt weer duurder

Een gewone zegel kost momenteel nog 83 cent, maar om de al jaren kelderende post betaalbaar te houden verhoogt PostNL dat tarief met bijna 5 procent. Het laagste frankeermachinetarief stijgt van 77 naar 81 cent. Een aangetekende brief gaat € 8,45 kosten, 5 cent meer dan nu. Het tarief voor binnenlandse pakketjes wijzigt PostNL niet. Dat blijft € 6,95.



Hoewel een flinke stijging had PostNL de postzegelprijs nog veel verder omhoog kunnen gooien. De ACM bood ruimte voor een verhoging van 14,2 procent. Topvrouw Herna Verhagen stelde deze zomer in het AD echter al van die mogelijkheid geen gebruik te maken.



Desalniettemin zijn postzegels afgelopen decennium flink duurder geworden. In 2010 kostte een zegel nog 44 cent. Al met al is de prijs met het nieuwe tarief in negen jaar bijna verdubbeld.

Derde kwartaal

De nieuwe postzegeltarieven vallen samen met PostNL's resultaten over het derde kwartaal van dit jaar. Die laten een bekend beeld zien: snel stijgende omzetten uit de bezorging en een rappe daling van de hoeveelheden post. In de periode juli tot en met september daalde het aantal bezorgde brieven en kaarten met bijna 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.



Ondanks die daling lukt het PostNL de winstgevendheid van de post te verbeteren. Behalve dat het dit jaar al 34 miljoen aan kosten wist te besparen, profiteert het postbedrijf van de beslissing van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). Dat oordeelde ruim een week geleden dat PostNL geen dominante marktpartij is. De ACM vindt van wel en beval PostNL zijn zakelijke netwerk voor concurrenten te openen. Iets dat het bedrijf 50 tot 70 miljoen euro per jaar schade opleverde.



Door de uitspraak kan PostNL voortaan hogere tarieven rekenen en is die impact dit jaar nog slechts 40 tot 45 miljoen euro. Wel constateert PostNL zuur dat de schade al grotendeels is geleden, mede doordat concurrenten hun marktpositie konden uitbreiden.

