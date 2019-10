Premies uitvaartverzekeringen: tot wel 1700 euro verschil

Energiesec­tor komt met eigen keurmerk tegen agressieve energiever­ko­pers

8:05 Na de vele klachten over agressieve en misleidende verkoop komt de energiemarkt zelf met een keurmerk. Het geldt voor intermediairs, de partijen die bellen of aan de deur komen om contracten af te sluiten, of bijvoorbeeld online vergelijkingssites als gaslicht.com, Independer en PriceWise.