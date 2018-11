Premies zorgverzekeringen stijgen minder dan verwacht

Mensen met een collectieve verzekering zijn vaak duurder uit dan mensen met een individuele polis en zorgverzekeraars zijn lang niet altijd duidelijk over de kosten waar de cliënt voor opdraait, waarschuwt de NZA.

Een aantal grote zorgverzekeraars, waaronder Ohra en CZ, heeft inmiddels de premie bekendgemaakt. Die stijgen met zo’n zeven tot acht procent. Die stijging is wat minder groot dan het ministerie van VWS eerder raamde. Die ging uit van een stijging van de premie met gemiddeld tien procent.

De stijging wordt veroorzaakt door hogere zorgkosten. Lonen in de zorgsector stijgen, er komen meer dure medicijnen en door de vergrijzing hebben meer mensen zorg nodig. Bovendien wordt de wijkverpleging tegenwoordig ook uit de zorgpremie betaald en stijgt het lage btw-tarief van zes naar negen procent.

De NZA zegt dat verzekeraars steeds minder geld vanuit hun reserves kunnen inzetten om de premie laag te houden. Dat komt omdat de zorgverzekeraars al jaren verlies maken op de zorgverzekeringen en dat holt hun reserves uit.

Collectieve verzekering

Veel verzekerden zitten in een collectief. Dat lijkt voordelig, vanwege de korting op de premie. Maar die korting betaalt de verzekerde grotendeels zelf. Zorgverzekeraars zetten namelijk eerst een opslag op de premie bij collectieve polissen. Vervolgens geven ze die opslag weer terug in de vorm van een korting. Een sigaar uit eigen doos dus. Iemand die een individuele polis afsluit is meestal goedkoper uit dan iemand die een collectieve polis heeft, blijkt uit het onderzoek van de NZA.

Zo’n driekwart van alle polissen is een naturapolis. Dat betekent dat de verzekeraar alle zorgkosten vergoedt als de verzekerde naar een zorgaanbieder gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Als de verzekerde naar een zorgaanbieder gaat zonder contract is het volstrekt onduidelijk wat er aan zorgkosten vergoed wordt. En dat is een groeiend probleem zegt de waakhond van de zorg. Het kabinet heeft beloofd dat nog dit jaar meer duidelijkheid komt over de gewenste vergoedingen. Die voorstellen moeten nog dit najaar naar de Tweede Kamer.