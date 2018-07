President-commissaris Eneco per direct weg

Mark Zuckerberg door het stof na opmerking over Holo­caustont­ken­ners

19 juli Facebook-topman Mark Zuckerberg is onder vuur komen te liggen. In een interview over misinformatie gebruikte hij de Holocaust als voorbeeld. In het interview zei de Facebookbaas dat hij vindt dat Facebook berichten van Holocaustontkenners niet moet verwijderen.