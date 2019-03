Prijsvechter Wow Air staakt per direct alle vluchten: duizenden passagiers gestrand

Het besluit treft honderdduizenden passagiers. Het schopt niet alleen de reisplannen van veel mensen in de war, momenteel zeker duizenden reizigers zijn volgens de Britse krant The Independent gestrand op luchthavens.

Hoeveel Nederlanders gedupeerd zijn, is niet duidelijk. Wow verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Sinds dinsdag voerde de prijsvechter gesprekken met potentiële investeerders. Onder meer een fusie met rivaal Icelandair werd besproken, maar die onderhandelingen liepen spaak.

Eerder vandaag liet het noodlijdende bedrijf nog weten alle vluchten tijdelijk uit te stellen. Inmiddels lijkt het doek definitief te zijn gevallen. Alle passagiers die vandaag met de prijsvechter naar of vanuit IJsland zouden vliegen, zijn via sms of e-mail benaderd en op de hoogte gesteld. Reizigers krijgen het advies om beschikbare vluchten bij andere maatschappijen te onderzoeken.

,,Sommige maatschappijen bieden misschien vluchten aan tegen een gereduceerd tarief, de zogenoemde rescue fares, gezien de omstandigheden’’, laat Wow weten via de website. Reizigers die hun ticket hebben betaald met een creditcard zouden volgens het bedrijf kunnen proberen om hun geld via de creditcardmaatschappij terug te krijgen. Mensen die een pakketreis hebben geboekt, krijgen het advies contact op te nemen met hun reisagent voor een alternatieve vlucht.

Informatie

In de praktijk sta je als reiziger niet sterk als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, reageert de Consumentenbond. ,,In het beste geval wordt de vlucht overgenomen door een andere maatschappij.” De maatschappij sluit zelf niet helemaal uit dat Wow-passagiers geld terug kunnen krijgen; zij zouden zich in het geval van een faillissement moeten wenden tot de curator.

De IJslandse prijsvechter werd in 2011 opgericht en voerde de eerste vluchten uit in mei 2012. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf 3,5 miljoen passagiers. De luchtvaartmaatschappij met haar opvallende paarse vliegtuigen had zo’n duizend man personeel in dienst. Vanuit Reykjavik voerde het bedrijf vluchten uit naar twintig Europese bestemmingen en zes locaties in Canada en de Verenigde Staten.

