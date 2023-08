Prijzen e-bikes belanden in duikvlucht door uitpuilende magazijnen

Landelijke pinstoring na circa drie kwartier weer voorbij, winkels stonden vol met lange wachtrijen

Een landelijke pinstoring heeft er donderdag voor gezorgd dat mensen moeite hadden om te betalen in winkels en parkeergarages. De storing trof onder meer klanten van ING, ABN Amro en Rabobank. In onder meer de Jumbo, Albert Heijn en Ikea stonden lange rijen. De storing begon rond 11.30 uur en was rond 12.10 uur weer voorbij.