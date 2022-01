Prijzen stijgen in recordtempo: hoogste inflatie in 25 jaar

De prijzen blijven in recordtempo stijgen. In december lagen de prijzen in Nederland 6,4 procent hoger dan in december 2020. Dat is de hoogste inflatie in 25 jaar.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekendmaakte. De grootste boosdoener was wederom de energieprijs. Olie, gas en steenkool zijn fors duurder dan een jaar geleden. En daarmee ook de stroomprijs, omdat veel stroom wordt opgewekt in gas- en kolencentrales.

Huishoudens die hun energiecontract moeten vernieuwen merken dat direct. De energierekening kan tot honderden euro’s per maand duurder uitvallen. Het kabinet verzacht de pijn door alle huishoudens een korting van 400 euro te geven op de rekening, maar dat is voor veel huishoudens niet voldoende om de prijsstijging te compenseren. En automobilisten betalen nog steeds de hoofdprijs aan de pomp.

Niet alleen energie werd duurder. Ook voedsel, alcohol en tabak stegen in prijs. En dat zal voorlopig ook zo blijven is de verwachting. Grondstoffen voor voedsel gaan door het dak. Die hogere prijzen hebben fabrikanten nog lang niet allemaal doorberekend aan de consument, de verwachting is dat dat de komende tijd nog gaat gebeuren.

Afvlakking

De prijzen stijgen in Nederland harder dan gemiddeld in de eurozone. Voor alle twintig eurolanden bedroeg de inflatie in december 5 procent. Dat was maar marginaal hoger dan de 4,9 procent in november.

Maar ook in Nederland vlakt de prijsstijging af. Van oktober naar november stegen de prijzen gemiddeld 2,2 procentpunt. Tussen november en december was dat nog 0,5 procentpunt. En de verwachting is dat we de grootste stijgingen wel achter de rug hebben. Dat komt vooral omdat de energieprijzen ten opzichte van een jaar geleden minder snel stijgen. Voor heel dit jaar wordt gerekend op een inflatie rond de 3 procent.

Dat is niet meer dan een schrale pleister op de wonde van de koopkracht. De lonen stijgen namelijk veel minder hard dit jaar. Ook de meeste pensioenen gaan er maar een klein beetje op vooruit. Dat betekent dat er minder gekocht kan worden. Maar hoe lager de inflatie, hoe kleiner het verlies aan koopkracht.

Rente

De inflatie heeft ook invloed op de rente. Centrale bankiers bestrijden een hoge inflatie met een hoge rente. De Europese Centrale Bank (ECB) gaat ervan uit dat de hoge inflatie tijdelijk is. Daarom is het niet nodig om de inflatie te bestrijden met een hogere rente. De ECB is bang dat een renteverhoging de economische groei te veel beperkt.

Dat de ECB de rente niet verhoogt, is slecht nieuws voor spaarders. Die zien door de inflatie de waarde van spaargeld dalen. En die daling wordt niet gecompenseerd door extra rente-inkomsten.

