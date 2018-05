Primeur: Nederlands bedrijf betaalt medewerkers in bitcoin

Alle 33 medewerkers van het digitale handelsplatform BTC Direct krijgen vanaf volgende maand een deel van hun salaris in bitcoin uitbetaald. Een unicum in Nederland, claimt het bedrijf dat namens zijn klanten bitcoins koopt en verkoopt.

Je hoeft maar een blik te werpen op de koers van de bitcoin te werpen om te zien hoe grillig het koersverloop is. Op 6 mei noteerde 1 bitcoin nog net onder de 10.000 dollar, inmiddels staat de digitale munt onder de 8000 dollar.

Met een beetje pech is de cryptobelegger volgende dag alweer een deel van zijn inleg kwijt. De medewerkers van BTC Direct kennen het klappen van de zweep en liggen er niet wakker van. Ook niet als straks een deel van hun eigen zuurverdiende centen verdampen.

De werknemers kregen een paar maanden geleden een e-mail met de vraag of zij een deel van hun salaris wilden krijgen in bitcoins en zo ja, voor welk bedrag. De uitkomst: iedereen wilde meedoen en gemiddeld voor een bedrag van 100 euro per maand. Het minimale bedrag is 20 euro en het hoogste 500 euro.

Enthousiastelingen

Van groepsdruk is geen sprake geweest, benadrukt woordvoerder Jerrymie Marcus van het handelsplatform. ,,Om eerlijk te zijn werken hier alleen maar enthousiastelingen die ook vanuit idealisme handelen.''

Roy Spies, medewerker van BTC Direct.

Niet zo gek dus dat het plan niet uit de koker van de directie komt maar uit die van medewerkers. Een van die mensen is de 33-jarige Roy Spies. Hij heeft vrijetijdsmanagement gestudeerd en werkt sinds een jaar bij BTC Direct op de afdeling klantcontact.

,,Ik koop elke maand al een paar honderd euro cryptomunten. Ik vind het handig dat dit straks automatisch gaat. En het scheelt mij weer transactiekosten van 2 procent'', reageert de medewerker uit Tiel. Hij heeft gekozen voor een maandbedrag van 300 euro. Volgens de huidige koers zou dat uitkomen op 0,043 bitcoin. ,,Ik geef toe: dat klinkt misschien erg weinig, maar alles bij elkaar is het toch een aardig bedrag.''

Ondanks zijn enthousiasme ziet hij wel een paar minpunten. Eén is dat BTC Direct op een vast moment in de maand inkoopt. Dat kan net zijn op een moment dat de koers wat ongunstig staat. ,,Maar aan de andere kant: het kan ook net op een gunstig moment zijn'', vult hij aan.

Een ander nadeel, vindt hij, dat BTC Direct alleen uitbetaalt in bitcoin. ,,Ik heb naast bitcoin ook andere digitale munten als ether en litecoin. Ik had ook best een andere digitale munt willen kiezen.''

Wereldwijd geaccepteerd

Dat zijn baas dit doet, vindt Spies heel gaaf. Hij gelooft dat de bitcoin tegen 2020 rond de 100.000 euro uitkomt en wereldwijd een geaccepteerd betaalmiddel gaat worden. ,,Dan is het toch mooi dat ik nu alvast een deel uitbetaald krijg in bitcoin.''

In Nederland lijkt BTC Direct het eerste bedrijf te zijn dat medewerkers bitcoins geeft. De Nederlandse wet kent wel één restrictie: een werkgever moet minimaal het minimumloon in euro’s uitbetalen. Alles wat boven dat bedrag uitkomt, mag in bitcoin uitbetaald worden. In Duitsland en Japan zijn ook bedrijven die hun medewerkers bitcoin betalen. Inmiddels bezitten meer dan een half miljoen Nederlanders bitcoin of andere cryptovaluta.