Rabobank en ABN laten klant dokken voor verlies bankpas

Klanten van Rabobank en ABN Amro moeten betalen voor een nieuwe pas als ze die zijn verloren of slachtoffer zijn geworden van diefstal. De twee banken voeren de tariefswijzigingen per 1 april in.

Bij ABN Amro betaalt een klant straks 7,50 euro bij verlies, bij Rabobank gaat het om een bedrag van 3,95 euro. ING hanteert dit principe al wat langer: klanten betalen er 7,50 euro bij verlies van de bankpas. Van de grootbanken is het aanvragen van een nieuwe pas alleen nog bij de Volksbank (onder andere SNS) gratis.

Betalen voor een nieuwe pas is niet het enige dat verandert in de voorwaarden en tarieven. Zo verhoogt Rabobank de prijzen van de betaalpakketten. Klanten gaan bijvoorbeeld voor het basis- en het totaalpakket 0,10 euro meer betalen per maand. Zo betaalt de klant maandelijks voor het totaalpakket 4,80 euro per maand en voor het basispakket 2,90 euro.

Doorberekend

In een toelichting zegt de bank dat het ‘om het betalingsverkeer eenvoudig, snel en veilig te houden continu werkt aan het verbeteren van producten en digitale dienstverlening’. ,,Ook aanpassingen die komen uit wet- en regelgeving vragen om investeringen in onze dienstverlening. Een deel van de kosten van deze verbeteringen hebben we doorberekend in de nieuwe tarieven.’’