Randstad niet bang voor komst uitzendbureau Uber

,,Er zit ook wat menselijks in dit vak. Bedrijven willen niet alleen krachten inhuren via een platform. Ze willen bijvoorbeeld ook even kunnen bellen’', aldus de Randstad-baas, die verder benadrukt dat zijn concern ook de nodige technologie in huis heeft. Met Monster heeft Randstad volgens Van den Broek tevens de op een na grootste cv-database ter wereld, na LinkedIn.



Onlangs werd bekend dat Uber zich met een nieuw dochterbedrijf wil gaan toeleggen op de uitzendmarkt voor tijdelijk personeel. Met Uber Works wil het bedrijf personeel op zeer korte termijn aanbieden voor projecten en evenementen. Te denken valt daarbij aan obers en beveiligers. Het is nog niet duidelijk wanneer Uber Works echt van start gaat.



Randstad slaagde er in het derde kwartaal wederom in om zijn omzet en winst op te krikken. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei aan het afzwakken is. Dat komt vooral door de automobielsector. Toch wil Van den Broek niet spreken van moeizame marktomstandigheden. Bij de Amerikaanse activiteiten versnelde de omzetgroei juist.