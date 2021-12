Reacties op nieuwe lockdown: Ondernemers in de rats, onderwijssector heeft begrip

De winterlockdown betekent dat de komende tijd alleen nog essentiële winkels en diensten (als supermarkt en fysiotherapeut) open zijn. Afhalen blijft mogelijk bij cafetaria’s en restaurants. Kappers, horeca, musea, sport, theaters en onderwijs moeten dicht, het aantal contacten moet fors omlaag om de verwachte omikrongolf te dempen.

,,Sinds gisteravond heb ik al tientallen winkeliers gesproken die stoom willen afblazen. Ze zijn geknakt door deze harde maatregelen. Nergens in Europa is er zo'n streng regime als in Nederland. Vanuit gezondheidsperspectief begrijp ik dat er wat moet gebeuren, maar dan is het zaak dat het kabinet ook een groots financieel gebaar maakt en de ondernemers financieel royaal gaat vergoeden. Wat ons betreft 100 procent compensatie’’, vindt Jan Meerman, directeur van INretail, brancheclub van de winkeliers.

Quote Veel collega's zitten nog steeds met een flinke schuld van de eerste lockdowns, die kunnen dit er niet meer bij hebben Jan Meerman, directeur van INretail

Voorraadvergoeding

Meerman vindt dat er voor de steunpakketten geen drempels meer moeten worden opgeworpen. ,,Veel collega's zitten nog steeds met een flinke schuld van de eerste lockdowns, die kunnen dit er niet meer bij hebben. Om te beginnen moet de regering wat ons betreft zo snel mogelijk de voorraadvergoeding van stal halen, want de winkels liggen tjokvol. Daarnaast hopen we dat er naast click&collect ook mogelijkheden komen om winkelen op afspraak weer in te voeren. Dat zou al veel schelen, want opnieuw wordt ons de drukste tijd van het jaar door de neus geboord.’’

Gonny Eussen van kappersbond ANKO is het eens met INretail. ,,Het beste wat ons gaat helpen, zijn inderdaad royale vergoedingen. En kijk voor de steunpakketten niet naar de omzet per kwartaal, maar per maand. Want nu valt een belangrijk deel van december weg, maar hebben we de rest van het vierde kwartaal wel omzet gedraaid. De drempel om in aanmerking te komen voor hulp via de NOW-loonsteun is 20 procent omzetverlies. Voor de tegemoetkoming in de vaste lasten via de TVL-regeling moet zeker 30 procent omzet worden gemist. Daardoor komen veel ondernemers waarschijnlijk niet in aanmerking voor ondersteuning, terwijl ze wel de beste weken mislopen.’’

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Kappers beleefden zaterdag een van de drukste dagen van het jaar. De komende weken moeten ze de deuren gesloten houden. © Rob Engelaar

Verhaal kwijt

Eussen en haar mensen zitten vanavond bij de telefoon om kappers bij te staan. ,,We merken dat de mentale weerbaarheid minder is dan vorig jaar. Het is een stapeling van ellende en sommige leden moeten echt hun verhaal kwijt.’’

Dat merkt ook Ronald Wouters, voorzitter van NL Actief, de brancheorganisatie van sportscholen. ,,Het wordt zo alleen maar zwaarder. Terwijl wij vinden dat we onderdeel van de oplossing zijn. Sporten kan op een veilige manier en is juist een uitlaatklep voor heel veel mensen. We merken dat het gedrag in de samenleving recalcitranter wordt. Dan gaat het niet helpen als vanaf zondag bijna alles op slot gaat.’’

Quote Als mensen blijven sporten, blijven ze over het algemeen ook gezonder en hebben ze minder zorg nodig NL Actief

NL Actief probeert fitness op de lijst van essentiële dienstverlening te krijgen. ,,Dat hebben ze in Spanje bijvoorbeeld al gedaan, daar blijven de sportscholen hoe dan ook open. Die vraag kwam nota bene vanuit de zorg. Als mensen blijven sporten, blijven ze over het algemeen ook gezonder en hebben ze minder zorg nodig.’’

Boris van der Ham van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) maakt zich juist geen grote zorgen voor de theatersector, mocht er een harde lockdown komen. ,,De grootste klap is twee weken geleden gevallen toen de avondlockdown werd aangekondigd.” Productiebedrijf Stage Entertainment, dat door de avondlockdown al voorstellingen heeft moeten annuleren, deelt die mening.

,,De meeste voorstellingen zijn in de avond. Dus de theatersector zit al dicht, op een paar uitzonderingen na”, zegt Van der Ham. Op dit moment moeten theaters om 17.00 uur dicht. Voorstellingen zijn niet zomaar naar de middag te verplaatsen, legt hij uit, waardoor veel voorstellingen niet meer doorgaan. ,,Want de meeste mensen werken natuurlijk gewoon”, aldus de voorzitter van de VVTP.

Rijexamens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de mogelijkheid om examens en toetsen in te plannen tijdelijk bevroren vanwege de persconferentie van vanavond. De harde lockdown betekent waarschijnlijk ook dat niet-medische contactberoepen, zoals rijinstructeurs, hun werk niet mogen uitvoeren.

Sinds 17.00 uur is het niet mogelijk om in het systeem van het CBR examens en toetsen te reserveren of te wijzigen. ,,Mochten de maatregelen van het kabinet gevolgen hebben voor de dienstverlening van het CBR, dan zullen we de benodigde aanpassingen in de systemen moeten doorvoeren. Zodra de systemen weer open kunnen, dan melden we dat direct”, meldt de organisatie op de website.

Quote De mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacri­sis onder enorme druk. Daarom is het van groot belang het onderwijs na de kerstvakan­tie weer te openen Ama Boahene, voorzitter Landelijke Studentenvakbond

Onderwijs/Opvang

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, heeft begrip voor de aangekondigde maatregelen vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe omikronvariant. ,,Dit nieuws zal toch hard aankomen bij onze studenten, docenten en medewerkers. We hebben de afgelopen tijd steeds het belang van fysiek onderwijs voorop gesteld, omdat we weten hoe belangrijk dat is voor de mentale gezondheid van onze studenten. We hopen daarom van harte dat deze situatie van korte duur is. Belangrijk voor hbo-studenten is dat de tentamens, toetsing en praktijkonderwijs op locatie gelukkig wel door kunnen gaan. Het is verder goed dat ook voor kwetsbare studenten een uitzondering wordt gemaakt en dat zij ook naar de hogeschool mogen blijven komen.”

Voorzitter Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang: ,,De kinderopvang wil natuurlijk het liefst openblijven voor de kinderen en om ouders te ontlasten, maar helaas moeten we dicht om de besmettingen in de leeftijd 5-12 te beperken. De bso blijft alleen open voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties. Wij maken ons wel echt zorgen, omdat de scholen- en bso-sluiting emotionele gevolgen heeft voor álle kinderen en in het bijzonder kinderen in een kwetsbare situatie. Kinderen verdienen een veilige plek, school en de bso is dat voor velen’’

Voor ouders is het moeilijk om thuiswerken met thuisonderwijs en thuisopvang te combineren en hierdoor nemen de spanningen thuis soms toe. Ypma: ,,Voor ouders is het wel prettig dat de compensatieregeling waar we als BMK voor hebben gepleit, er weer komt, net als tijdens de vorige lockdown.’’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept het kabinet op om het voornemen om het onderwijs na de kerstvakantie weer te openen waar te maken. Voorzitter Ama Boahene: ,,De mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacrisis onder enorme druk. Door de sluiting van het onderwijs zullen nog meer jongeren te maken krijgen met eenzaamheid en psychische klachten. Daarom is het van groot belang het onderwijs na de kerstvakantie weer te openen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: