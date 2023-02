Rechter moet einde maken aan ruzie tussen Triodos Bank en certificaathouders

Een bemiddelingspoging in de ruzie tussen Triodos Bank en boze certificaathouders is op niets uitgelopen. Het is nu aan de rechter om te beslissen of er een onderzoek naar het handelen van de bank moet komen.

De zaak van de boze certificaathouders, samen met belangenbehartiger van beleggers VEB, dient voor de Ondernemingskamer (OK), de rechtbank voor het bedrijfsleven. De OK had de partijen gevraagd buiten de rechtbank om tot een akkoord te komen, maar dat is niet gelukt. Naar alle waarschijnlijkheid komt de OK binnen enkele weken met een oordeel.

De zaak draait om de handel in certificaten Triodos Bank. Dit zijn aandelen zonder stemrecht. Die certificaten konden particulieren kopen bij Triodos. Ook verkopen kon alleen aan de bank. In totaal kochten 43.000 beleggers voor 1,2 miljard euro aan certificaten. Ze steunden Triodos in zijn duurzame missie en maakten rendement op hun belegging.

Maar in 2020, tijdens de corona-uitbraak, stopte de bank van het ene op het andere moment met de inkoop van de certificaten. De reden was dat er te veel certificaten werden aangeboden. Als Triodos die allemaal moest inkopen, zou het vermogen van de bank te laag worden. En dat mag niet van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de bankensector. Met een te laag vermogen komt het voortbestaan van de bank in gevaar.

Pensioen

Die inkoopstop viel de certificaathouders rauw op het dak. Veel beleggers kochten destijds certificaten als appeltje voor de dorst of als aanvulling op het pensioen. Maar al drie jaar ligt de handel in certificaten Triodos stil. Dus al drie jaar lang kunnen de certificaathouders hun bezit niet te gelde maken. En dat leidt soms tot schrijnende situaties: mensen die geen huis kunnen kopen of die het al jaren met een karig pensioen moeten doen.

Daar komt nog bij dat de waarde van de certificaten, die Triodos jaarlijks vaststelt, al zeker 30 procent lager is dan voor de coronacrisis. Er wordt rekening gehouden met een verdere waardedaling. Geen wonder dat bij de certificaathouders de liefde voor Triodos is bekoeld.

Triodos Bank is bezig met het opzetten van een handelssysteem, waarbij certificaathouders onderling stukken kunnen kopen en verkopen. Dat systeem moet nog dit jaar in werking treden. Op die manier kunnen beleggers desgewenst alsnog van hun stukken af. Tegen welke prijs is echter ongewis. Volgens de bank is dit de beste manier om de handel in certificaten vlot te trekken.

Wantrouwen

De certificaathouders, verenigd in de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB), vinden dat veel te ver gaan. Ze zijn naar de Ondernemingskamer gestapt omdat ze een onderzoek willen naar de hele gang van zaken die voorafging aan het stopzetten van de handel door Triodos.

De SCTB gelooft de bank niet meer. Vermoed wordt dat Triodos al veel eerder dan 2020 wist dat het systeem onhoudbaar was, maar dat altijd onder de pet heeft gehouden. Door een zogenoemde enquêteprocedure bij de OK moet de waarheid boven water komen. Als blijkt dat de bank fouten heeft gemaakt, kan dat aanleiding zijn voor een schadevergoedingsprocedure.

Triodos verzet zich tegen het verzoek, omdat een enquête het management veel tijd kost, tijd die beter aan de bank kan worden besteed. Daarnaast wordt de invoering van het nieuwe handelssysteem voor certificaten volgens de bank alleen maar vertraagd of komt het zelfs helemaal niet meer van de grond. Dan zijn de certificaathouders nog verder van huis, zei de advocaat van de bank tijdens de rechtszitting in december. En Triodos heeft al voldoende verantwoording afgelegd, vindt de bank.

