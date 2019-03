Rechters alert op misbruik van faillissementen

De klos

Berucht voorbeeld is het faillissement van kinderopvangorganisatie Estro in 2014. Voor het faillissement was er al een stille curator benoemd die een plan voor een doorstart had gemaakt. Na het faillissement ging nog dezelfde dag een groot deel van het bedrijf door onder een andere naam. Maar wel zonder 1000 van de 3600 werknemers.

Schadevergoeding

Verlies

Vriesendorp kent de discussie over misbruik. ,,Natuurlijk is het goedkoper reorganiseren via een faillissement. Maar bedrijven gaan niet zomaar failliet. Ze draaien gewoon verlies. Voor een ondernemer is altijd de vraag gooien we de handdoek in de ring of proberen we nog iets overeind te houden. Ik zie dat bij een doorstart toch een deel van het personeel meegaat. Dat is toch beter dan niets lijkt mij.”