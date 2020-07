Rechtsbijstandverzekeraars bedolven onder klachten over coronavouchers

Honderden banen op tocht bij cateraar Hutten

7:00 Bij het familiebedrijf Hutten, cateraar uit Veghel, staan honderden banen op de tocht. Het bedrijf is zwaar getroffen door de coronacrisis omdat de vraag naar catering in bedrijfsrestaurants, bij zorginstellingen en op evenementen vrijwel geheel is weggevallen.