Reis gepland naar ‘coronagebied’? Dit moet je weten

Je wilt binnenkort op vakantie naar Tenerife (of een andere door het coronavirus getroffen plek), wat moet je nu?

Zolang het ministerie van Buitenlandse Zaken geen code rood heeft afgegeven, is er eigenlijk geen reden om niet te gaan. Wie toch twijfelt, kan natuurlijk altijd annuleren. Houd er alleen wel rekening mee dat dit je geld kan kosten, ook als je een annuleringsverzekering hebt.



,,Angst is geen reden om te annuleren", weet Bas Knopperts van Independer. Volgens de financieel vergelijker keert de standaard annuleringsverzekering – het gros van de Nederlanders heeft zo'n verzekering – alleen bij ziekte of overlijden uit. Een virusuitbraak is bij de meeste verzekeraars geen geldige reden om te annuleren. Slechts een enkele verzekeraar biedt dit aan, maar alleen in de meest uitgebreide annuleringsverzekering, de zogenaamde allriskpolis.