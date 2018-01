Reisaanbieders gaan milieuvervuiling vakanties afkopen

Toch is het onvermijdelijk dat reisorganisaties én reizigers milieubewustere keuzes gaan maken, zegt onderzoeker Peeters. ,,Met alleen het compenseren van CO2-uitstoot los je het klimaatprobleem niet op. Daarmee verzeker je je ervan dat iemand ergens anders in de wereld iets doet waardoor de CO2-uitstoot omlaag gaat. Maar het aantal vliegreizen groeit zo snel, dat we die in de toekomst niet meer op andere plekken kunnen compenseren. De afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs dreigen daardoor onhaalbaar te worden. Daar komt bij dat de daadwerkelijke kosten van klimaatverandering veel hoger liggen dan de prijs die nu voor CO2 moet worden betaald.''



Daarom zullen we toch moeten nadenken of we écht steeds vaker moeten willen vliegen, zegt hij, én steeds verder weg. ,,Moeten we echt voor 200 euro naar New York willen vliegen? We hoeven niet thuis te blijven, maar voor het klimaat maakt het nogal een verschil of je een weekendje New York of Brugge boekt.''