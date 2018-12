Reisenquête: Veel Nederlanders gaan liever zonder kids op vakantie

Het zijn een paar opvallende conclusies uit de enquête die reisorganisatie TUI en De Persgroep hielden onder ruim 2600 Nederlanders en Belgen. ,,Doel van dit onderzoek is in kaart brengen hoe wij onze vakantie voorbereiden en hoe we die het liefste doorbrengen. We hebben voornamelijk mensen met kinderen tot 16 jaar benaderd. De verdeling Nederlanders en Belgen is fifty-fifty . Ongeveer 1300 Nederlanders hebben meegewerkt aan de enquête’’, aldus TUI-woordvoerder Petra Kok.

Samengestelde gezinnen

Een kwart van de ondervraagde Nederlanders geeft aan liever zonder kinderen op reis te gaan. Bij nieuw samengestelde gezinnen ligt het percentage zelfs op 41 procent. Bij de Belgen geeft slechts 10 procent aan liever zonder kids op pad te gaan. Bij nieuw samengestelde gezinnen gaat het om 20 procent. Als het gaat om stress tijdens de vakantie, geven meer Nederlandse dan Vlaamse ouders aan dat dit vooral komt door het ontbreken van een babysit, zeurende kinderen, slecht weer, vertraging tijdens de reis, op het laatste moment een accommodatie regelen of de reisbestemming die niet overeenkomt met de verwachting. Zestig procent van de Vlamingen geeft juist aan dat er tijdens de vakantie minder ruzie is dan thuis. Bij de Nederlanders geeft 46 procent aan dat er minder verbaal geweld is.

Zwembad

Kinderen spelen een belangrijke rol in de enquête. Ongeveer een derde (33 procent) geeft aan dat spelen in het zwembad het leukste is op de vakantiebestemming. Ook minder strenge regels, veel tijd spenderen met papa en mama en lekker eten scoren hoog. Wat kinderen vooral missen? Ruim 20 procent mist eigenlijk niets. Een deel (16 procent) geeft aan te balen dat ze niet in hun eigen bed kunnen slapen. Ook huisdieren en speelgoed worden door ongeveer 15 procent van de kinderen gemist. Een vakantie zonder mobieltje of laptop is voor de meeste gezinnen geen optie. Een ruime meerderheid van 84 procent geeft aan een smartphone mee te nemen. Ook de laptop gaat vaak mee (in 68 procent van de gevallen), hierbij valt op dat mensen zonder kinderen een stuk minder vaak (50 procent) mét laptop vrije dagen viert.

Nog een paar opvallende uitkomsten op een rijtje:



-Bij Nederlanders gaat slechts 66 procent van hun kinderen graag mee op reis

-Nederlanders documenteren hun reis meer op sociale media en maken vaker een fotoboek

-Vlamingen reizen liever met de auto, Nederlanders gaan liever kamperen

-Nederlanders die met oudere kinderen reizen, gaan liever naar verre bestemmingen

-Voor Nederlanders zijn cultuur en geschiedenis een stuk minder belangrijk op reis