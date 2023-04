Renteverhogingen doen steeds meer pijn, vooral het mkb

‘Gewone burger’ toegelaten tot klimaat­zaak Shell, strijdt tegen hogere prijs aan de pomp

Het Gerechtshof in Den Haag laat een derde partij toe in het hoger beroep van de klimaatzaak tussen Shell en Milieudefensie. Het gaat om de Stichting Milieu en Mens die bezorgd is over de stijgende energiekosten als gevolg van het eerste vonnis tegen Shell.