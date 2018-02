'Reuze irritant als een bedrijf je met de verkeerde naam aanspreekt'

ABN Amro sluit kantoren in Uden en Veghel, wel nog een geldautomaat

10:05 UDEN/VEGHEL - ABN Amro sluit de kantoren aan De Markt in Uden en de Hoofdstraat in Veghel. De bank heeft dat besloten omdat er steeds minder klanten de kantoren bezoeken. Het filiaal van ABN Amro in Veghel is vanaf 25 mei gesloten. Het kantoor in Uden gaat vanaf 15 juni dicht.