Rusland draait gaskraan dicht, kabinet voorziet nog geen problemen voor Nederland

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt morgen met de levering van gas aan het Nederlandse GasTerra. De gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, weigerde zijn rekeningen in roebels te voldoen. Het kabinet voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) belooft dat Nederlandse huishoudens hier niets van zullen merken. Hij benadrukt dat GasTerra is voorbereid op de situatie en er al elders extra gas is ingekocht. Ook voor het bedrijfsleven is er voorlopig genoeg gas, stelt de bewindsman. Hoe lang die extra voorraden meegaan, is echter nog onduidelijk.



Kamerleden zijn dan ook bezorgd. ,,Het lijkt er op dat er geen acute problemen zijn, maar we moeten ons nu wel voorbereiden op de winter’’, zegt VVD’er Silvio Erkens. ,,We kunnen het verlies van Russisch gas opvangen door vloeibaar gas uit andere landen te kopen. Maar die markt is al bijna verzadigd. Als andere Europese landen dat ook moeten doen, komen we krap te zitten.’’



GasTerra meldt dat het in de periode 31 mei tot en met 30 september 2022 2,0 miljard kuub gas niet geleverd krijgt maar voorziet geen problemen. ,,We hebben dit scenario aan zien komen en kochten gas in op de beurs’’, zegt woordvoerder Jan Hendrik Annema. Het gaat volgens hem om de Nederlandse gasmarktplaats TTF (Title Transfer Facility). ,,Deze beurs is een van de grootste van Europa en kun je vergelijken met de aandelenbeurs’’, vervolgt hij. De herkomst van het gekochte gas is niet bekend. ,,Het zijn anonieme transacties die verlopen via een zogenoemde clearing bank, een centrale bank.’’

CDA’er Henri Bontenbal waarschuwt voor al te grote paniek. Hij wijst er op dat het Russisch gas mogelijk ook nog op andere manieren tot ons kan komen.

Rusland kondigde eind maart aan dat betalingen voor gas voortaan in roebels moeten worden voldaan, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro’s of dollars zouden betalen. Rusland wil zo de eigen munt ondersteunen in tijden van internationale sancties. Dat deed het land als antwoord op de westerse sancties die werden ingesteld nadat Rusland eind februari buurland Oekraïne aanviel.

Volgens Gasterra kleven er te veel financiële en operationele risico’s aan de vereiste betalingsroute. GasTerra had een contract met Gazprom voor de levering van 2 miljard kubieke meter gas tot en met eind september. Daarna zou het contract aflopen. De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse beurs schoot na de bekendmaking van GasTerra omhoog, maar dat was van korte duur.

Nederland is niet het eerste land dat geen gas meer geleverd krijgt. Eerder werden ook Polen, Bulgarije en Finland om dezelfde reden afgesloten.

Helemaal stoppen met Russisch gas

Gazprom is het grootste bedrijf in Rusland en het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Het levert aardgas aan veel landen in Europa. Nederland haalt ongeveer 15 procent van zijn gas uit Rusland. Het gaat om zo'n 6 miljard kuub per jaar. Het kabinet heeft al gezegd voor het einde van dit jaar helemaal te willen stoppen met Russisch gas vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het kabinet zet in op de inkoop van meer vloeibaar gas (LNG) uit ander landen. Door de uitbreiding van de huidige LNG-terminal in Rotterdam en de aanleg van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven kan voor het einde van het jaar zo’n 8 miljard kuub extra vloeibaar gas worden geïmporteerd. Dat zou ruim voldoende moeten zijn om het tekort aan Russisch gas op te vangen. Maar, zo waarschuwt het kabinet: het is niet zeker of we op de wereldmarkt wel zo veel LNG kunnen inkopen.

Ook gasnetwerkbeheerder Gasunie zegt dat ons land zonder Russisch gas kan als sterker wordt ingezet op vloeibaar gas en de gasreserves verder worden bijgevuld. Energieleverancier Eneco heeft een lange termijncontract (tot 2030) lopen met Wingas, een onderdeel van Gazprom. Deze deal heeft niets te maken met het stopzetten van de leveringen aan GasTerra, laat een Eneco-woordvoerder weten, en zal ook niet worden aangepast.