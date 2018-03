Ryanair stapt aan boord van prijsvechter Niki Lauda

Om LaudaMotion van de grond te krijgen, heeft hij partners nodig. En laat nu net Ryanair daar wel brood in zien. De Ierse prijsvechter hoopt zo voet aan de grond te krijgen op de Duitse en Oostenrijkse markt. Daar is Lufthansa nog altijd oppermachtig.

In eerste instantie krijgt Ryanair een kwart van het bedrijf in handen. Zodra de mededingingsautoriteiten toestemming geven, groeit dat belang tot driekwart. Daarvoor legt Ryanair ongeveer 50 miljoen euro neer. Daarnaast betaalt het 50 miljoen euro aan opstartkosten.

Wereldkampioen

De 69-jarige Lauda werd drie keer wereldkampioen Formule 1 in de jaren zeventig en tachtig. Hij is al sinds 1979 actief in de luchtvaart. Zijn eerste luchtvaartmaatschappij Lauda Air is nu een onderdeel van Austrian Airlines. Begin deze eeuw richtte hij zijn tweede luchtvaartbedrijf Niki op. Dat bedrijf kwam in handen van de budgetmaatschappij Air Berlin, die vorig jaar in de problemen kwam. Met zijn bod troefde hij reuzen als Ryanair en IAG af.