Ryanair veroordeelt staking Duitse piloten

Hotelka­mers in Nederland schaarser en duurder dan ooit

16:22 Het zijn toptijden voor de Nederlandse hotels. De bezettingsgraad ligt op het hoogste niveau in 20 jaar en de gemiddelde kamerprijs is record hoog. Daardoor is de winst per hotelkamer groter dan ooit, blijkt uit het jaarlijkse Hosta-rapport over de hotelmarkt.