Samsung ‘zeer teleurgesteld’ over beschuldiging datadiefstal ASML

Samsung heeft in een persverklaring aangegeven het niet eens te zijn met beschuldigingen van betrokkenheid bij de datadiefstal bij ASML in Amerika. De Nederlandse vestiging van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern zegt dat Samsung het beschermen en respecteren van intellectuele eigendomsrechten van anderen als een topprioriteit ziet.

„We zijn zeer teleurgesteld over de berichten in de media waarin is verondersteld of zelfs gesuggereerd dat Samsung betrokken is bij enige kwaadwilligheid tegen ASML, wat niet waar is.”

In een interview in het NOS Journaal noemde topman Peter Wennink dinsdag de naam Samsung niet. Maar op de vraag wie de opdracht gaf voor de diefstal zei hij tot twee keer toe: onze grootste Koreaanse klant. Eerder verklaarde ASML dat het bedrijf Xtal behalve vanuit Chinese ook vanuit Zuid-Koreaanse bronnen werd gefinancierd. Ook was Samsung een van de eerste klanten van Xtal.



Samsung zegt geen details van de zakelijke overeenkomsten te kunnen vrijgeven. Wel zegt het bedrijf voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen om zich met het ontwikkelingscontract met Xtal te houden aan alle wet- en regelgeving. „Hieronder valt onder andere een clausule die het illegale gebruik van intellectueel eigendom van derden verbiedt. Alle producten die het resultaat zijn van onze samenwerking met Xtal interfereren niet met het intellectueel eigendom van ASML.”



Samsung benadrukt dat ‘in tegenstelling tot berichten in de media, onze samenwerking met ASML altijd goed is gebleven en geen onderbreking heeft gekend'.

Bedrijfsgeheimen

Vorige week meldde het FD dat spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen hadden gestolen van de Veldhovense chipmachinemaker ASML. De daders zouden hooggeplaatste R&D-medewerkers zijn van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. De schade loopt in de ‘enkele honderden miljoenen’ euro’s.